إغلاق سجن "أليغاتور ألكاتراز" المثير للجدل نهائيا

أحمد جودة - القاهرة - أمرت قاضية اتحادية في ميامي بإغلاق سجن الهجرة المثير للجدل التابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب والمعروف باسم "أليغاتور ألكاتراز" خلال 60 يوما.

ويأتي هذا القرار الصادم من القاضية الجزئية كاثلين ويليامز امتدادا لأمر تقييدي مؤقت كانت أصدرته قبل أسبوعين لوقف أعمال التوسع في معسكر الخيام النائي، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب الظروف القاسية وإساءة معاملة المحتجزين وانتهاك الضمانات القانونية خلال عملية الترحيل.

وفي قرارها المفصل البالغ 82 صفحة، والصادر عن محكمة المقاطعة الجنوبية لفلوريدا، أكدت ويليامز أن المنشأة تتسبب بأضرار بالغة لا يمكن تداركها لمنطقة إيفرغليدز البيئية الحساسة.

كما أشارت إلى أن مشروعا سابقا لتحويل موقع السجن إلى مطار سياحي ضخم قد رفض في ستينيات القرن الماضي بسبب آثاره المدمرة على النظام البيئي، معتبرة أن قرارها ينسجم مع التزامات الحماية البيئية التي تعهد بها كل حكام وممثلي فلوريدا عبر العقود.

وينص القرار على منع أي أعمال بناء جديدة في الموقع، وتجميد عدد المحتجزين عند حدود 700 شخص، مع إزالة كافة المنشآت والمعدات الخاصة بالاحتجاز بعد انقضاء المهلة المحددة.

ويمثل هذا الحكم انتصارا للتحالف البيئي والقبائل الأمريكية الأصلية التي كانت قد رفت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية وولاية فلوريدا، حيث ثبت أن أعمال البناء السريعة التي استمرت 8 أيام فقط في مطار مهجور قد ألحقت أضرارا جسيمة بمحمية طبيعية وهددت أنواعا حية محمية.

من جهة أخرى، يعد هذا القرار نكسة لسياسات ترحيل المهاجرين في عهد ترامب، الذي كان قد وصف المعسكر، الذي احتجز في ذروته 1400 شخص، بأنه مخصص لأخطر المجرمين، رغم وجود مئات المحتجزين دون سجلات جنائية أو قضايا قيد المحاكمة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس عن افتتاح سجن هجرة ثان قرب غينزفيل لزيادة الطاقة الاستيعابية