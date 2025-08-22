العالم اليوم - "نقاش المطبخ" وقمة ألاسكا.. ترامب ينشر صورة من الحرب الباردة

انتم الان تتابعون خبر "نقاش المطبخ" وقمة ألاسكا.. ترامب ينشر صورة من الحرب الباردة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمثيل صورة تعود إلى فترة الحرب الباردة، جمعت بين الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف عام 1959.

ونشر ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، صورتان بالأبيض والأسود، الأولى تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة ألاسكا، وتشبه الصورة إلى حد كبير صورة ثانية جمعت الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، مع الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف سنة 1959.

وذكرت صحيفة "تليغراف" أن أوجه التشابه بين الصورتين "مذهلة"، ففي كلتيهما يظهر سياسي أميركي رفيع المستوى وكأنه يوبخ قائدا روسيا، في وقت يقف بينهما مترجم ذو بنية ومظهر مماثل.

وكان ريتشارد نيكسون يشير بإصبعه إلى خروتشوف، أثناء حديثه معه خلال "نقاش المطبخ" الشهير عام 1959.

وفعل ترامب نفس الحركة ووجه بإصبعه إلى بوتين خلال حديث جانبي، في قمة ألاسكا. ولكن الفرق أن نيكسون كان يوبخ خروتشوف، وتبادلا كلمات حادة.

وذكرت "تليغراف" أن نيكسون كان نائبا للرئيس دوايت أيزنهاور، وكان يقوم بجولة في معرض أميركي بموسكو.

وكان خروتشوف متوترا وأخذ يسخر من جدول المنتجات الأميركية المعروضة، وبعد لقائهما تبادلا الرجلان كلمات حادة حول مزايا الرأسمالية، في مطبخ المعرض، وحضر خروتشوف أن نبرة نيكسون قد تؤدي إلى "عواقب خطيرة".

أما صورة بوتين وترامب فقد تمت في أجواء مختلفة تماما، فعلى العكس كان ترامب يمدح بوتين بحسب "تليغراف".

وانتهت قمتهما، التي عقدت في قاعدة "الميدروف ريتشاردسون" بألاسكا الجمعة الماضي، دون التوصل إلى حل نهائي لإيقاف الحرب المستعرة في أوكرانيا منذ 3 سنوات ونصف.