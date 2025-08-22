العالم اليوم - إذا لم تتخلى حماس عن سلاحها.. إسرائيل تهدد بفتح أبواب الجحيم

انتم الان تتابعون خبر إذا لم تتخلى حماس عن سلاحها.. إسرائيل تهدد بفتح أبواب الجحيم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 10:12 صباحاً - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتدمير مدينة غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع المحتجزين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل.

جاء ذلك خلال إعلان كاتس عن إتمام المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس.

وهدد الوزير الإسرائيلي بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "وافقت على خطط الجيش لهزيمة حماس في غزة بما يتضمن استخدام القوة النارية وإجلاء السكان والمناورات".

وكتب كاتس عبر منصة إكس "قريبا، سوف تُفتح أبواب الجحيم على رؤوس قتلة ومغتصبي حماس حتى يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السلاح".

وأضاف "إذا لم يقبلوا، ستصبح (مدينة) غزة - عاصمة حماس - رفح وبيت حانون"، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.