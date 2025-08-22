العالم اليوم - تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان في يوليو

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 10:12 صباحاً - تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في يوليو لكنه ظل فوق هدف بنك اليابان المركزي عند اثنين بالمئة مما أبقى على توقعات السوق برفع آخر لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع 3.1 بالمئة في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع أقل من زيادة بلغت 3.3 بالمئة في يونيو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي لزيادة أسعار الطاقة في العام الماضي بعد إنهاء الدعم الحكومي للحد من فواتير الوقود.

وانخفضت أسعار الطاقة 0.3 بالمئة، وهو أول تراجع على أساس سنوي منذ مارس من العام الماضي.

لكن تضخم المواد الغذائية، باستثناء المنتجات الطازجة متقلبة الأسعار، تسارع إلى 8.3 بالمئة في يوليو من 8.2 بالمئة في يونيو، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يواصل الضغط على الأسر.

وذكرت مؤسسة "إي.إن.جي" للدراسات الاقتصادية أن هذه النسبة تتفق إلى حد كبير مع اجماع السوق، مشيرة إلى أن بقاء معدل التضخم في اليابان أعلى من نسبة 3 بالمئة يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر المقبل.