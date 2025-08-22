نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هآرتس": نتنياهو يشجع بن غفير وسموتريتش على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل بنشاط خلف الكواليس لتشجيع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق مع "حماس".

وذكرت الصحيفة في تقرير أن "وتيرة الأحداث في إسرائيل تتسارع بشكل جنوني، ومع ذلك تبدو الصورة وكأنها دوران في حلقة مفرغة. ففي هذا الأسبوع وحده، انشغل المستوى السياسي والعسكري بستة ملفات متفجرة في وقت واحد، جميعها مرتبطة بالحرب مع حماس".

وحسب الصحيفة، يصف الجيش الإسرائيلي اقتراح الوسطاء الجديد بأنه نسخة "مطورة" من الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف فيتكوف، قبل نحو شهر، مبينة أنه "لو طُرحت تلك الصيغة في حينها لكانت حظيت بترحيب المؤسسة الأمنية. لكن نتنياهو غير موقفه فجأة وانتقل إلى مطلب الصفقة الكاملة من دون توضيح أسباب هذا التحول".

ولفتت إلى أنه "على ضوء سرعة تسريب التعليمات للإعلام والتصريحات النارية لوزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير وأوريت ستروك، يبدو أن نتنياهو يعمل مجددا خلف الكواليس لدفعهم إلى عرقلة أي تقدم في المفاوضات"، كاشفة أنه "حتى الآن، لا أحد في إسرائيل باستثناء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يعرف فعليا إلى أين يقود رئيس الحكومة مسار المفاوضات، بينما جرى تهميش فرق العمل المكلفة بملف الأسرى بشكل كامل".

وأضاف: "بعد موجة التفاؤل الأولية التي شعر بها أهالي الأسرى هذا الأسبوع، يزداد الاعتقاد مجددًا بأن نتنياهو لن يذهب نحو صفقة ما لم يجبره ترامب على ذلك، خصوصا أن الأخير لا يزال داعما له بشكل كامل".

وقالت إن وزراء "الليكود" برئاسة نتنياهو "يتسابقون على إطلاق تصريحات استعراضية. فوزيرة المواصلات ميري ريغف غادرت في زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة تاركة شبكة السكك الحديدية في حالة انهيار، بينما تباهى وزير الخارجية جدعون ساعر برفع علم إسرائيل في زامبيا. أما وزير الدفاع إسرائيل كاتس فأعلن إقرار خطط لعملية جديدة للسيطرة على مدينة غزة أطلق عليها اسم "مركبات جدعون 2". لكن المفارقة أن كاتس نفسه يعترف بالحاجة إلى عملية جديدة رغم حديثه عن "حسم" سابق للتنظيم