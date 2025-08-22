نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفانوف: أوكرانيا سلمت مسيرات جوية لمسلحين في أوغندا لتأجيج الصراع بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ألكسندر إيفانوف، مدير رابطة الضباط الداعمين للأمن الدولي، إن أوكرانيا زودت مسلحين من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الإسلامية الأوغندية بدفعة من الطائرات المسيرة.

وأشار إيفانوف في حديث لمراسل تاس، إلى أن نظام كييف يهدف بذلك إلى زعزعة استقرار المنطقة وإشعال جولة جديدة من الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وأضاف: "سلمت أوكرانيا طائرات قتالية دون طيار إلى مسلحين من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة " الأوغندية، وبدأت بالفعل تدريبهم على تشغيلها".

وذكر إيفانوف أن هؤلاء المسلحين، يخططون لشن هجوم على جمهورية الكونغو الديمقراطية انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوغندي، من أجل إلقاء اللوم عليه بعد ذلك.

وقال: "سيتم استخدام هذه المسيرات الجوية لضرب مواقع البنية الإدارية والدفاعية في بودان وغيرها من المراكز السكنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوغندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إلقاء اللوم عليه في هذا الهجوم وزيادة التوتر في المنطقة، وربما إعادة إشعال الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أصبحت أوغندا متورطة فيه".

والقوات الديمقراطية المتحالفة (Allied Democratic Forces)، هي جماعة متمردة تشكلت في عام 1995، وتنشط في أوغندا والكونغو الديمقراطية وتعتبرها الحكومة الأوغندية منظمة أرهابية. وتتهم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى، هذا "التحالف" بارتكاب عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني ضد النساء والأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي