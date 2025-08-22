نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تمنع تبادل المعلومات حول المفاوضات الروسية الأوكرانية مع "العيون الخمس" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد توجيها قبل أسابيع إلى المجتمع الاستخباراتي الأمريكي بعدم مشاركة أي معلومات تتعلق بالمفاوضات الروسية الأوكرانية مع "العيون الخمس".

ووفقا لشبكة "سي بي إس نيوز"، وجهت المذكرة المؤرخة في 20 يوليو والموقعة من غابارد الوكالات بعدم مشاركة المعلومات مع ما يسمى بـ "الخمس عيون"، تحالف الاستخبارات بعد الحرب العالمية الثانية الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفقا لما أفاد به مسؤولون استخباراتيون أمريكيون متعددون تحدثوا بشرط عدم الكشف هويتهم لمناقشة مسائل أمنية وطنية حساسة.

وقال مسؤول إن صنف جميع التحليلات والمعلومات المتعلقة بمفاوضات السلام الروسية الأوكرانية المتقلبة على أنها "NOFORN" أو عدم النشر الأجنبي، مما يعني أنه لا يمكن مشاركة المعلومات مع أي دولة أخرى أو أجانب.

وكانت المعلومات الوحيدة التي يمكن مشاركتها هي المعلومات التي تم التصريح عنها بالفعل علنا. وقيدت المذكرة أيضا توزيع المواد المتعلقة بمحادثات السلام داخل الوكالات التي أنشأت الذكاء أو نشأته.

لا يبدو أن المذكرة تمنع مشاركة المعلومات الدبلوماسية التي تم جمعها بوسائل أخرى منفصلة عن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، أو معلومات العمليات العسكرية غير المرتبطة بالمحادثات - مثل التفاصيل التي تشاركها الولايات المتحدة مع الجيش الأوكراني لمساعدتهم في عملياتهم الدفاعية.

وقال ضابط الاستخبارات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستيفن كاش: "بشكل عام، تكمن قيمة شراكة استخبارات الخمس عيون في أنه عندما نتخذ قرارات سياسية وهم يتخذون قرارات سياسية، يمكننا تعزيز ذكاء بعضنا البعض وبالتالي معرفة المزيد عن خطط ونوايا وقدرات خصومنا".

وأضاف: "من بين أسباب ذلك النوع من الوضع الافتراضي هو التوقع بأننا نحن الأربعة الآخرين نجلس على نفس الجانب من الطاولة مع وجود خصم آخر على الجانب الآخر".

وأكد أنه من المهم أن يكون للحلفاء "صورة استخباراتية مشتركة" حتى يتمكن صانعو السياسات والمفاوضون "من تنسيق مواقفنا والحصول على أفضل صفقة ممكنة، أو خوض أفضل حرب ممكنة". كاش هو المدير التنفيذي لـ The Steady State، وهي منظمة غير ربحية تضم محترفين استخباراتيين وأمنيين قوميين سابقين في الولايات المتحدة ومسؤولين حكوميين معنيين بالتهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية.

وأشار كاش وعضو لجنة الشؤون الأمنية الوطنية سام فينوغراد، وهو مسؤول سابق في الأمن الداخلي، إلى أن "العيون الخمس غالبا ما تمتلك استخبارات تساعد الولايات المتحدة في إنتاج تقييمات استخباراتية شاملة، خاصة فيما يتعلق بروسيا، نظرا للوصول الذي يتمتع به الشركاء إلى مصادر استخباراتية أخرى".

وأضاف فينوغراد: "يمكن أن يكون لإغلاق أبواب شركائنا الأكثر ثقة أمام تقييمات الاستخبارات تأثير مبرد على مشاركة الاستخبارات الحرجة إذا اعتقد شركاؤنا أنهم مغلقون أمام الوصول الرئيسي - بما في ذلك في الأمور الرئيسية في منطقتهم. يمكنهم أن يقرروا اتخاذ خطوات مماثلة تجاه الولايات المتحدة".

وتابع: "من الناحية السياسية، إذا اعتقد شركاؤنا في الخمس عيون أنهم مغلقون أمام معلومات رئيسية. يمكنهم اختيار إنشاء هياكل وقنوات جديدة بدوننا. يمكن أن يؤدي عدم التعاون الكامل مع شركائنا الأقرب إلى مناقشتهم لمسائل تؤثر على أمننا الوطني دون مدخلاتنا ومنظورنا".

ومع ذلك، يرى آخرون من ضباط الاستخبارات السابقين أن توجيه غابارد يمثل ممارسة شائعة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، وأن الانتقادات الموجهة لها هي "زوبعة في فنجان".

ويقولون إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في تحالف الاستخبارات كثيرا ما يحجبون المعلومات عن بعضهم البعض في مجالات المصالح المتباينة