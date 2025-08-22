العالم اليوم - مصدر تحصد تصنيفًا ائتمانيًا قويًا من وكالة إس آند بي غلوبال

انتم الان تتابعون خبر مصدر تحصد تصنيفًا ائتمانيًا قويًا من وكالة إس آند بي غلوبال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 06:24 صباحاً - حصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، على التصنيف الائتماني (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز"، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة.

ويعكس التصنيف الجديد المكانة العالمية المتنوعة لشركة "مصدر"،وآفاق نموها القوية، وسياساتها المالية المنضبطة، بما في ذلك تخصيص عوائد السندات الخضراء لتمويل إنشاء وتطوير مشروعات جديدة.

وبحصولها على أعلى التصنيفات الائتمانية من كلّ من وكالة "موديز" (A1)، و"فيتش" (AA-)، و"إس آند بي" (AA-)، تواصل "مصدر" تكريس موقعها بين الشركات التي تتمتع بقدرات وسياسات مالية متينة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، مما يمكّنها من مواصلة دورها في تحقيق تقدم شامل ومسؤول في أهم الأسواق حول العالم.

ويستند هذا التصنيف أيضاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به "مصدر" من مساهميها الثلاثة: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب حكومة أبوظبي.