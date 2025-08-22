العالم اليوم - غوغل تعتزم تزويد الحكومة الأميركية خدمات الذكاء الاصطناعي   

انتم الان تتابعون خبر غوغل تعتزم تزويد الحكومة الأميركية خدمات الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقال بيان مشترك صادر عن إدارة الخدمات العامة الأميركية "جي أس آيه" وشركة التكنولوجيا العملاقة، إن حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تحمل اسم "جيميناي للحكومة" من غوغل تهدف إلى تسريع اعتماد الإدارات الأميركية لهذه التقنية.

وأضاف سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل أن خدمة "جيميناي للحكومة" تتيح للوكالات الفدرالية الوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي، "حتى تتمكن من إنجاز مهامها الحساسة".

وتشمل هذه الأدوات التي سيتم توفيرها توليد مقاطع الفيديو والصور والأفكار، بالإضافة إلى "وكلاء" رقميين قادرين على التعامل بشكل مستقل مع المهام المعقدة.

وستدفع الوكالات الأميركية رسوما زهيدة تقل عن دولار واحد مقابل هذه الخدمات بناء على اتفاقية سابقة شهدت توفير برنامج "غوغل ورك سبايس" للحكومة بخصم كبير.

وصرح مايكل ريغاس المدير بالوكالة لإدارة الخدمات العامة "يمكن للوكالات الفدرالية الآن إحداث تحول كبير في عملياتها باستخدام أدوات جيميناي للحكومة".

وتأتي هذه الصفقة بعد أسابيع فقط من إعلان شركة "أوبن آيه آي" المنافسة لغوغل أنها ستسمح للحكومة الأميركية باستخدام نسخة من "تشات جي بي تي" المخصصة للأعمال لمدة عام مقابل دولار واحد.

وصرحت "أوبن آي" في منشور على مدونتها أنه "بتمكين موظفي الحكومة من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي قوية وآمنة، يمكننا مساعدتهم في حل مشاكل عدد أكبر من الناس بشكل أسرع".

وفي وقت سابق من هذا العام، منحت وزارة الدفاع الأميركية شركة "أوبن آيه آي" عقدا بقيمة 200 مليون دولار لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الجيش.

وأضافت الشركة أن "أوبن آيه آي" تخطط لإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتطور تحسين العمليات الإدارية، مثل كيفية حصول أفراد الخدمة العسكرية على الرعاية الصحية، إضافة إلى تطبيقات الدفاع السيبراني.