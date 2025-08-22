21 دولة ترفض الاستيطان في الضفة

21 دولة ترفض الاستيطان في الضفةرفضت 21 دولة بينها المملكة المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، اليوم، خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء، معتبرة أن الخطة "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وأضافت هذه الدول "ندين هذا القرار ونطالب بأكبر قدر من الحزم بإلغائه فورا". من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفيرة "إسرائيل" تسيبي حوتوفيلي، بسبب خطة الاستيطان.

وجاء في بيان مكتوب للخارجية البريطانية الخميس: "استدعيت تسيبي حوتوفيلي، ردا على قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء مستوطنات في المنطقة إي 1 شرقي القدس".

وأضاف البيان: "في حال تنفيذ المشروع ستشكل هذه الخطط الاستيطانية انتهاكا واضحا للقانون الدولي". وتابع: "ستُقوّض بشكل خطير حل الدولتين بتقسيم الدولة الفلسطينية المُستقبلية إلى دولتين".

وقبل ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع "إي 1" الاستيطاني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في بيان، إنّ "المضي قدماً في هذا المشروع يعد تهديداً وجودياً لحل الدولتين، ومن شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ووافقت لجنة التخطيط الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على خطة لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يسمى بمنطقة "إي 1"، وهي منطقة حيوية تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً صعباً، بل مستحيلاً.