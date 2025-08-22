الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من مدينة طولكرم، و6 آخرين من محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة لأربعة أشخاص من الخليل، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة بيت لحم، ونفذت أعمال تهديد وتخريب.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.