ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62192

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62192ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية 70 شهيدا، و356 مصابا، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي بلغت حتى الآن 10646 شهيدا، و45073 مصابا.

كما نوهت إلى وصول 18 شهيدا و117 مصابا من ضحايا شهداء المساعدات للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا، لترتفع حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2036، والإصابات إلى 15046.

وذكرت أن مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 271، من ضمنهم 112 طفلا، مشيرة إلى أن أعدادا أخرى من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.