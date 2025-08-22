العالم اليوم - شابة سعودية تحكي عن تجربتها مع "القاضي الرحيم"

انتم الان تتابعون خبر شابة سعودية تحكي عن تجربتها مع "القاضي الرحيم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:12 صباحاً - أثارت وفاة القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الملقب بـ"القاضي الرحيم"، موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شابة سعودية مقطع فيديو على منصة "تيك توك" تتحدث فيه عن تجربته مع "القاضي الرحيم" وعن الأثر الطيب الذي تركه داخلها.

وقالت الشابة السعودية إن خبر وفاة القاضي أثر فيها، خصوصا لأنها قابلته شخصيا وعاشت معه موقفا بسيطا، جعلها تتعرف عن قرب على إنسانيته.

وقالت "انظروا كيف تعاطف معه الجميع، ويتحدثون عنه بالخير". وأكدت أن هذا "أكبر دليل على أن الأثر الطيب هو الذي يبقى بعد ممات الشخص".

ودعت متابعيها إلى الحرص على حسن أخلاقهم، قائلة "أخلاقك وسمعتك هي تاج رأسك، وهي التي تبقى بعد مماتك".

وتابعت: "بعد مماتك لن يذكرك الناس بأموالك ولا بشكلك، بل بأخلاقك وأسلوب تعاملك معهم".

وكان "القاضي الرحيم" قد أسقط سابقا عن الشابة السعودية جميع المخالفات المرورية بسبب حسن تعاملها وتعاعلها الإيجابي داخل المحكمة.

وتوفي القاضي الأميركي، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وفق ما أعلن مساء الأربعاء.

واشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في قاعة المحكمة، حيث قدم نموذجا لعدالة تراعي ظروف الناس وتستمع لحكاياتهم قبل إصدار الأحكام، وهو ما حظي بانتشار عالمي واسع عبر برنامج "Caught in Providence" ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.