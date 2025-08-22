نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمريكي يكشف سبب رغبة ترامب بعلاقة جيدة مع روسيا وبوتين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قال الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية جون ميرشايمر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم نظيره الروسي فلاديمير بوتين ويريد بناء علاقات جيدة معه.

وقال ميرشايمر في مقابلة مع صحيفة Die Weltwoche: "حتى في ولايته الأولى، رغب ترامب في علاقة جيدة مع بوتين، لكن ما يُسمى بالدولة العميقة في أمريكا عارضت ذلك بشدة... هذه المرة، يُريد العودة إلى هذه القضية وتحسين العلاقات مع روسيا، وخاصة مع بوتين... إنه يحترم سيد الكرملين ويرغب في علاقة جيدة معه. ترامب يُحب بوتين. بوتين قوي، وهو استراتيجي من الطراز الأول، وترامب يحترم السلطة".

وأعرب عن رأيه بأن عداء روسيا المُغذّى في أوروبا ضروري لسياسيي الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالسلطة. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الادعاءات بأن روسيا تسعى إلى غزو أوكرانيا بأكملها أو أوروبا الشرقية محض هراء.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوضح بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لن تهاجم دول "الناتو"، وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد وهم".