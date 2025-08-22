نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيلان و21 مصابا بينهم طفل جراء قصف أوكراني طال مدينة يناكييف في دونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الروسية مقتل اثنين وإصابة عدد المصابين من المدنيين في مدينة يناكييف نتيجة قصف قوات نظام كييف للمدينة.

وجاء في بيان للمتحدث: "نتيجة الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على يناكييف في 21 أغسطس 2025، أصيب 21 شخصا، بينهم طفل واحد".

وأشار البيان إلى أن 13 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تلقى 8 أشخاص الرعاية الطبية العاجلة في العيادات الخارجية.

وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ لوكالة "تاس" عن استهداف طائرة مسيرة لمبنى سكني في يناكييف. وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين. بينما أوضحت لجنة التحقيق أن البيانات الأولية تشير إلى أن القوات المعادية استخدمت أيضا أنظمة الصواريخ المتعددة