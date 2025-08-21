العالم اليوم - أميركا تفحص أوضاع 55 حاملا للتأشيرة بهدف ترحيل المخالفين

انتم الان تتابعون خبر أميركا تفحص أوضاع 55 حاملا للتأشيرة بهدف ترحيل المخالفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 11:16 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إنها تراجع سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أميركية سارية المفعول للتحقق من احتمال إلغائها، أو وجود مخالفات تستوجب الترحيل وفقًا لقوانين الهجرة.

ونقلت الأسوشيتد برس عن الخارجية الأميركية إن جميع حاملي التأشيرات الأميركية يخضعون لعملية "تدقيق مستمر" لرصد أي مؤشرات قد تجعلهم غير مؤهلين للاحتفاظ بالتأشيرة.

وأضافت أنه في حال العثور على مثل هذه المعلومات، ستُلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها داخل الولايات المتحدة فسيكون عرضة للترحيل.

وذكرت الوزارة أنها تبحث عن مؤشرات لعدم الأهلية، تشمل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو النشاط الإجرامي، أو التهديد للأمن العام، أو الانخراط في أي نشاط إرهابي، أو تقديم دعم لمنظمة إرهابية.

وأضافت: "نراجع جميع المعلومات المتاحة ضمن عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات أخرى تبرز بعد إصدار التأشيرة وتشير إلى احتمال عدم الأهلية".