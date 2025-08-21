نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى القيادة الجنوبية للجيش، من أجل المصادقة على خطط احتلال غزة، في جلسة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

وقال نتنياهو" "نحن في مرحلة الحسم. جئت اليوم إلى فرقة غزة من أجل المصادقة على الخطط التي عرضها علي الجيش ووزير الأمن للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".

وعبر نتنياهو عن "تقديره" لالتحاق جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، والقوات النظامية من أجل "هذه المهمة الحيوية".

وتابع "في المقابل أوعزت ببدء مفاوضات بشكل فوري للإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل. هذان الأمران (هزيمة حمس والإفراج عن مختطفينا) يسيران جنبا إلى جنب".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مصورة مساء اليوم الخميس، إلى أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة، وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة لإسرائيل".

وفي السياق، أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن "إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة".