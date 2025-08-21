العالم اليوم - ليبيا.. النيابة تتحرك في واقعة إطلاق أسد على عامل مصري

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. النيابة تتحرك في واقعة إطلاق أسد على عامل مصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 10:20 مساءً - أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس رجل شارك مقاطع فيديو وهو يطلق أسدا على أشخاص داخل مزرعته، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء داخل ليبيا ومصر.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن القرار جاء عقب تداول تسجيلات مصورة "تضمنت سلوكا مخالفا للشرع والقانون والإنسانية". حيث ظهر المتهم وهو يستخدم الحيوان المفترس لبث الرعب في نفوس ضحاياه، في مشاهد وصفت بأنها تنطوي على "استخفاف بالإنسانية".

وأثار مقطع فيديو، يظهر شابا مصريا يتعرض لهجوم الأسد داخل إحدى المزارع، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما بدا أن صاحب المزرعة كان يسخر من الموقف.

وقال الشاب المصري في وقت لاحق إن الواقعة كانت "مجرد مزاح".

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطا على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه يواجه أيضا أحكاما قضائية غيابية سابقة، تقضي بسجنه دون أن توضح تفاصيل تلك القضايا.

وشددت النيابة على أنها "ستواصل اتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد أي سلوك من شأنه تهديد أمن المجتمع أو الإخلال بالقيم الإنسانية".