العالم اليوم - القيادة السعودية تكرم المواطن الدلبحي نظير موقفه الشجاع

انتم الان تتابعون خبر القيادة السعودية تكرم المواطن الدلبحي نظير موقفه الشجاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 10:20 مساءً - وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

كما وجه تقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال سعودي، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية.

جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الملك سلمان.

ويعكس تكريم القيادة السعودية للدلبحي تقديرها وتثمينها لتضحيات مواطنيها الذين ورثوا قيم الشجاعة والتفاني والتضحية من المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولتهم، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).