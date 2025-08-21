العالم اليوم - صلاح وسط الكؤوس.. صورة تشعل الإنترنت

انتم الان تتابعون خبر صلاح وسط الكؤوس.. صورة تشعل الإنترنت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 09:24 مساءً - أشعلت صور الدولي المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح، رفقة ثلاثة كؤوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ليفربول، الخميس، صورا لصلاح رفقة الكؤوس الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، في مختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجلس صلاح على كرسي متوشحٍا بالعلم المصري، بين الكؤوس، وأرفقها بتعليق "الملك المصري".

وتظهر في الصورة ثلاثة كؤوس للجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها صلاح ثلاث مرات.

كما أن الصورة تضمنت تاجا موضوعا بجنب صورة لصلاح وهو يقبل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تتويج ليفربول ببطولة لموسم 2024/2025، عقب مباراة بين "الريدز" وكريستال بالاس، في ملعب أنفيلد، في مايو الماضي.

كما نشر "الريدز" صورة أخرى لصلاح وهو يستند إلى طاولة بها الجوائز الثلاثة وأرفقها بتعليق "الملك".

ولقيت صور محمد صلاح، انتشارا، وتفاعلا واسعا، حيث حققت آلاف الإعجابات والتعليقات، بعد ساعة فقط من نشرها.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة ثلاث مرات، وفاز بها هذه السنة، وفي موسمي 2017/2018 و2021/2022.

وجاء تتويج النجم المصري بفضل أرقامه الاستثنائية، حيث أنهى الموسم الماضي متصدرا لقائمتي الهدافين وصانعي الأهداف بتسجيله 29 هدفا وصناعته 18 تمريرة حاسمة.

كما حقق قائد منتخب مصر إنجازا غير مسبوق، بعدما جمع بين جوائز أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة نقاد كرة القدم، إضافة إلى الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في موسم واحد.