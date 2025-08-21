العالم اليوم - نتنياهو يوافق على مخطط "احتلال غزة".. وبدء مفاوضات الرهائن

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يوافق على مخطط "احتلال غزة".. وبدء مفاوضات الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 09:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إنه صادق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبًا إلى جنب".

وكان نتنياهو قد أكد حكومته ستواصل السيطرة على غزة "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة"، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها". وقال في مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، إنه "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن إسرائيل ستسيطر على غزة"، بهدف "القضاء على ما تبقى من مخربين وتحقيق الأمن"، وفق تعبيره.