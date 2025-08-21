العالم اليوم - نواف سلام يعلق على عملية تسليم "السلاح الفلسطيني" في لبنان

انتم الان تتابعون خبر نواف سلام يعلق على عملية تسليم "السلاح الفلسطيني" في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 09:24 مساءً - رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الخميس، بـانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت.

وكتب سلام، على منصة "إكس": "أرحب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني".

وتابع أن العمليى ستستكمل بـ"تسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

وفي وقت سابق من الخميس، بدأت، في لبنان المرحلة الأولى من خطة تسلم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية.

وانطلق المسار من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تسلّم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني.