مدبولي يشارك في مأدبة عشاء رسمية أقامها رئيس وزراء اليابان لرؤساء الوفود بقمة تيكاد 9

على هامش مشاركته في القمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية أقامها شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، على شرف رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بدورته التاسعة "قمة تيكاد ٩"، والتي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

حضور رفيع المستوى

شهدت المأدبة الرسمية مشاركة واسعة من قادة ومسؤولي الدول المشاركة في القمة، حيث مثل الدكتور مصطفى مدبولي مصر في هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية والإقليمية الكبرى.

مشاركة الأمم المتحدة

كما حضر المأدبة السيد/ أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي ثمّن الجهود المبذولة خلال فعاليات القمة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي بدأت تخرج للنور من خلال المناقشات المشتركة.

كلمة رئيس وزراء اليابان

خلال مأدبة العشاء، رحّب رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا، بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بمخرجات القمة حتى الآن، ومؤكدًا أن "تيكاد" تمثل منصة محورية لدعم جهود التنمية في إفريقيا وتعزيز التعاون الدولي مع دول القارة.

بحث ملفات التعاون

استغل الدكتور مصطفى مدبولي فرصة اللقاء للتشاور مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة حول ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين مصر والدول الصديقة، وكذلك مع اليابان، الدولة المضيفة.

أهمية قمة تيكاد 9

وتأتي قمة "تيكاد ٩" في إطار تعزيز التعاون الياباني – الأفريقي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة بالقارة، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر التنموية ودورها المحوري كجسر يربط بين إفريقيا وباقي دول العالم.