المعارضة الفرنسية تقترح حجب الثقة عن حكومة بايرو

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض مانويل بومبار أنه سيقترح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بسبب إجراءات التقشف المالية التي أعلن عنها.

وقال بومبار خلال مقابلة مع "RTL": "الأداة المتاحة لنا كبرلمانيين لمقاومة هذه الإجراءات هي اقتراح حجب الثقة. لذلك يمكنني أن أقول لكم إنه في اليوم الأول من الجلسة البرلمانية، سيتقدم حزب (فرنسا الأبية) باقتراح حجب الثقة لإسقاط الحكومة ومنع تنفيذ خطة بايرو".

وأضاف أن الإجراءات التي يقترحها رئيس الوزراء ستضرب بشدة القوة الشرائية للشعب الفرنسي الذي يعاني بالفعل من ظروف صعبة.

ووفقًا لاستطلاع سابق أجراه "Ipsos BVA" لصالح محطة "RTL" الإذاعية، فإن 59% من المواطنين الفرنسيين يرغبون في استبدال رئيس الوزراء الحالي، الذي أعلن عن إجراءات "لإنعاش" الشؤون المالية، بسياسي آخر.

يذكر أنه في يوليو الماضي، قدم بايرو مشروع قانون الميزانية لعام 2026، معلنا أن الحكومة تنوي توفير 43.8 مليار يورو من بنود الميزانية المختلفة، بدلا من 40 مليار يورو كما كان مخططا له سابقا.

وأكد بايرو حينها أنه اتخذ هذا القرار "بسبب تدهور الوضع" الأمني في العالم، مما دفع الحكومة إلى تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لوزارة الدفاع الفرنسية. ومع ذلك، وفقا لخطة الحكومة، فإن ميزانية أي وزارة أخرى لن تشهد زيادة، ولن يتم ربط المعاشات والمخصصات الاجتماعية بالتضخم.

ولتحقيق هدف خفض العجز المالي من 5.4% الحالية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، قال بايرو إنه "على الفرنسيين العمل أكثر"، مقترحا العمل في أيام العطلة، على سبيل المثال اقترح رئيس الوزراء إلغاء اعتبار يوم النصر على النازية الذي يحتفل به في أوروبا في 8 مايو عطلة رسمية. كما أشار إلى أن السلطات تخطط لفرض "رسوم التضامن" على المواطنين الأثرياء