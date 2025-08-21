نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء السيسي وبن سلمان في نيوم.. دعم مشترك لوقف إطلاق النار وتدشين التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائهما في مدينة نيوم، آخر التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الثنائية التي تمثل أولوية على جدول التعاون بين القاهرة والرياض.

ويعكس اللقاء التوافق الكبير بين القيادتين تجاه القضايا العربية والإقليمية، والتأكيد على وحدة الموقف في مواجهة التحديات المشتركة.

دعم الجهود المصرية والسعودية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات استمرار الجهود المصرية المكثفة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام الحلول السياسية.

و من جانبه، أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة الكامل لهذه الجهود، مشيرًا إلى توافق الرؤى مع القاهرة بشأن ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

دعم المبادرات السعودية ومخرجات "حل الدولتين"

أشاد الرئيس السيسي بالمبادرات السعودية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين"، مؤكدًا أن هذا الطرح يمثل أساسًا جوهريًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

التعاون الثنائي وتدشين مجلس التنسيق الأعلى

لم يقتصر اللقاء على بحث الأوضاع في غزة، بل امتد إلى مناقشة ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسعودية.

وأكد الطرفان على أهمية الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

موقف موحد ورؤية مشتركة

جاءت تصريحات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي لتعكس وحدة الموقف المصري السعودي تجاه القضايا المصيرية للمنطقة، حيث شددا معًا على رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة أو زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين أن القاهرة والرياض ستظلان ركيزتين أساسيتين في دعم الأمن والاستقرار العربي.