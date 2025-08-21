نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيدرسن يكشف سبب تأجيج الاتهامات بوجود نوايا انفصالية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أن بعض النداءات الفردية في سوريا التي تستنجد بدعم من جهات خارجية أجج الاتهامات بوجود نوايا انفصالية.

وقال بيدرسن خلال ‌‏جلسة مجلس الأمن حول سوريا: "نرحب بتشكيل لجنة لوقف إطلاق النار في سوريا ونرصد انحسارا للعنف في السويداء".

وأضاف: "نراقب الأوضاع في السويداء عن كثب ونحث جميع الأطراف على إزالة كل مسببات التصعيد وتأمين وصول المساعدات، ولا بدّ من الانخراط في عملية الانتقال السلمي بما يضمن لسوريا وحدة سيادتها وسلامة أراضيها".

ورحب بجهود الولايات المتحدة والأردن وسوريا لتشكيل مجموعة عمل لدعم وقف إطلاق النار.

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية مرفوضة ويجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

كما أشار بيدرسن إلى أنه على السلطات الحاكمة في سوريا اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

واعتبر أن نجاح العملية الانتخابية في سوريا يتطلب شفافية وانفتاحا ومشاركة كل السوريين بكافة مكوناتهم مع تمثيل عادل للمرأة