تظاهرات فلسطينية حاشدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم المقترح المصري لوقف إطلاق النار

تظاهرات فلسطينية حاشدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من دمار وأوضاع إنسانية كارثية طالت كافة جوانب الحياة، خرج المئات من المواطنين الفلسطينيين صباح اليوم الخميس في تظاهرة حاشدة، ليعبّروا عن رفضهم القاطع للحرب المستمرة منذ نحو عامين، وللتأكيد على تمسكهم بأرضهم ورفض أي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

وجاءت هذه التظاهرات في وقت حساس يتزامن مع استعدادات إسرائيلية معلنة لشن عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة غزة بالكامل، الأمر الذي دفع النقابات والفعاليات الوطنية والمجتمعية إلى رفع صوتها عاليًا مطالبة بوقف فوري للعدوان، وإنقاذ القطاع من مزيد من الخراب والدمار، والتجاوب مع المقترح المصري لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا.

الحراك الوطني الفلسطيني يطالب بوقف العدوان

أكد الحراك الوطني الفلسطيني، من خلال كلمة ممثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل عاجل ودون أي تأخير، محذرًا من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وشدد فروانة على أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي مشاريع إسرائيلية تستهدف تهجير سكان غزة، معتبرًا أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو حق أصيل لا يقبل المساومة أو التنازل.

دعوات للمجتمع الدولي للتدخل الفوري

وجهت النقابات الفلسطينية وكافة المكونات الاجتماعية المشاركة في التظاهرة دعوة ملحّة إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة في العالم، بضرورة التدخل العاجل لوقف الحرب المستمرة وإنهاء نزيف الدماء الذي يتواصل منذ قرابة العامين.

وأكد المشاركون أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة يشكل غطاءً للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق المدنيين.

هتافات ترفض الحرب والتهجير

رفع المتظاهرون شعارات قوية ترفض الحرب وتؤكد تمسكهم بحقهم في الحياة والحرية، مرددين هتافات مثل: "لا لا للحرب.. أوقفوا الحرب.. لا لا للتهجير.. لا لا للإبادة".

وجسدت هذه الشعارات الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض لكل أشكال العدوان، والمتمسك بالصمود والبقاء على أرض غزة رغم حجم المآسي والمعاناة.

دعم المقترح المصري لوقف إطلاق النار

أعرب المتظاهرون عن دعمهم الكامل للمقترح المصري الداعي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، معتبرين أنه خطوة أساسية لفتح المجال أمام جهود التهدئة وإعادة الإعمار، والتخفيف من معاناة سكان القطاع.

كما رفع المحتجون الأعلام المصرية إلى جانب الأعلام الفلسطينية، في إشارة واضحة إلى تقديرهم للدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والسعي الدائم لوقف نزيف الدماء.