نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغارديان": ترامب يعتزم الابتعاد مؤقتا عن التسوية الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة الغارديان نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الانسحاب مؤقتا من المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية.

ووفقا للمصدر، يريد ترامب بهذا الشكل فسح المجال للرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لتنظيم لقاء ثنائي بأنفسهما.

وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا.

في 19 أغسطس، قال ترامب إن جميع القرارات المتعلقة بحل الصراع في أوكرانيا يجب أن يتخذها بوتين وزيلينسكي، لأن الولايات المتحدة بعيدة للغاية عن مسرح الأعمال القتالية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين: "أجريت اجتماعا ناجحا للغاية مع الرئيس بوتين. وأجريت اجتماعا ناجحا أيضا مع الرئيس زيلينسكي. ورأيت أنه سيكون من الأفضل أن يلتقيا دون حضوري لفهم الأمر. أريد أن أفهم ما الذي سيؤول إليه الأمر.. إنهم بصدد الإعداد (للقاء محتمل)، وسنرى ما سيحدث".

وأعرب الرئيس الأمريكي في المقابلة عن تفاؤله بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا