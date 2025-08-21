نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعزز مشهد القصص المصورة بإصدارات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن استوديو “ساندستورم”، الرائد في إنتاج القصص المصورة في أبوظبي، عن توفر أولى إصداراته عبر متاجر “كينوكونيا” في الإمارات ومنصة “كلمة” الرقمية، التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، وذلك بالتزامن مع إطلاق المجموعة على الموقع الإلكتروني وتطبيق Kalima للهواتف المحمولة.

وتُرسخ هذه الخطوة مكانة “ساندستورم” كقوة إبداعية رائدة في المنطقة، حيث يقدم قصصه المبتكرة لجمهور واسع داخل الدولة وخارجها. وتُبرز هذه المجموعة الأولى استمرار الاستوديو والتزامه بتقديم محتوى مبتكر من خلال مواهب إماراتية وإقليمية، إذ تتضمن أربعة عناوين مميزة، منها سلسلة “ليتل ستورم” للأطفال، التي تشمل: “سولاربلادر – الجزء الأول”، “أكرو والقطة”، “كل شيء في أوانه”، و”الثعالب والتنين”.

وتُمثل هذه العناوين خطوة أولى في استراتيجية “ساندستورم” لإعادة رسم مشهد القصص المصورة في الشرق الأوسط، من خلال تقديم سرديات جديدة وأصيلة تعكس إبداع المنطقة العربية وثراءها الثقافي. وتتوفر كتب الاستوديو حاليًا في متاجر “كينوكونيا” في جميع أنحاء الإمارات، مع خطط للتوسع في منافذ بيع إضافية قريبًا لضمان وصول قصصه إلى جمهور أوسع.

وفي تعليق له حول هذا الإطلاق، قال مو عابدين، رئيس تحرير استوديو “ساندستورم”:

“منذ انطلاقتنا، ركّزت رؤيتنا على إحياء القصص الرائعة التي أنتجتها مواهبنا المحلية وجعلها في متناول الجميع. واليوم أصبحت هذه الرؤية واقعًا ملموسًا من خلال عرض عناويننا في كبرى المكتبات وتوافرها عبر المنصات الرقمية الرائدة، مثل موقع وتطبيق ‘كلمة’. نحن فخورون بمشاركة قصصنا مع القرّاء الذين يتوقون إلى محتوى أصيل وممتع ينبع من قلب هذه المنطقة وثقافتها الغنية.”

ويأتي هذا الإطلاق لتأكيد نجاح استوديو “ساندستورم” على الصعيدين المحلي والدولي، بعد حضوره البارز في معرض نيويورك للقصص المصورة 2024 ومشاركته في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كوميك كون) 2025. ويدعم هذا النجاح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز نمو بيئة إبداعية مزدهرة، مع تمهيد الطريق للأجيال القادمة من رواة القصص والمبدعين في المنطقة.

يُرسّي “ساندستورم” معيارًا جديدًا للأصالة والابتكار في مجال القصص المصورة في الإمارات، ويُعيد صياغة أسلوب سرد وقراءة القصص من منطقة الشرق الأوسط ونشرها إقليميًا وعالميًا، مع التركيز على تطوير المواهب المحلية والدولية وابتكار ملكيات فكرية رائدة.

وتتوفر الإصدارات الأولى من استوديو “ساندستورم” الآن في متاجر “كينوكونيا” وعبر المنصات الرقمية لمشروع “كلمة”، مع وعود بإصدارات جديدة خلال العام الجاري لتوسيع نطاق أعمال الاستوديو وإلهام القراء من جميع الأعمار.

استوديو “ساندستورم” متخصص في القصص المصورة، ويهدف إلى تطوير المواهب المحلية، والاستثمار في الابتكار على المستوى الوطني، وتعزيز مكانة صناع المحتوى، واستخدام منصة القصص المصورة لعرض قصص فريدة من نوعها من المنطقة.

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، وتعزز مكانتها على الساحة العالمية من خلال دعم المؤسسات الثقافية وتشجيع الابتكار والإبداع، مع التركيز على تقديم تجارب متميزة تعكس الأصالة والابتكار.