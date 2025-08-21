العالم اليوم - هجوم إلكتروني يستهدف فرع مجموعة "أورانج" في بلجيكا

انتم الان تتابعون خبر هجوم إلكتروني يستهدف فرع مجموعة "أورانج" في بلجيكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 02:21 مساءً - أعلنت شركة أورانج للاتصالات في بلجيكا الأربعاء أنها رصدت هجوما إلكترونيا في نهاية يوليو سمح بالوصول إلى بيانات تتعلق بـ 850 ألفا من عملائها.

وقالت المجموعة إنه لم يتم الوصول إلى أي بيانات حساسة، مؤكدة أن كلمات المرور أو عناوين البريد الإلكتروني أو تفاصيل الحسابات المصرفية لم تتأثر.

وأضافت أن "المخترق تمكن من الوصول إلى أحد أنظمة الكمبيوتر الذي يحتوي على البيانات التالية: الاسم واللقب ورقم الهاتف ورقم بطاقة SIM ورمز PUK وخطة التعرفة".

ولفتت الشركة التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية الى أنها تقدمت بشكوى إلى السلطات القضائية.

وأوصت أورانج بلجيكا عملاءها "باليقظة لدى تلقي أي اتصال مشبوه".