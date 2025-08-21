نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 10 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، شملت حي التفاح شمال شرق المدينة، وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبًا.

عائلة كاملة تحت الأنقاض

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا نتيجة قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة.

استهداف تجمعات المواطنين

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر استهداف تجمعات للمدنيين قرب مركز لتوزيع المساعدات في شارع صلاح الدين وسط غزة، فيما أدى قصف آخر بطائرة مسيرة إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح حرجة في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق المدينة.

تواصل عمليات النسف

بالتوازي مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال عمليات التدمير والنسف في أحياء الزيتون شرق غزة، والصبرة وسط وجنوب المدينة، إلى جانب جباليا شمال القطاع، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد حجم الدمار.