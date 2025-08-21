نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات وقرى في بيت لحم وتنفذ أعمال تهديد وتخريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مناطق في محافظة بيت لحم، في تصعيد جديد شمل عمليات تهديد وتخريب طالت عددًا من القرى والبلدات.

تفاصيل الاقتحامات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال توغلت في مدينة بيت لحم، وبلدة الخضر، وقرية أرطاس، بالإضافة إلى مخيم الدهيشة جنوب المحافظة. كما اقتحمت قرية حوسان غربا، وأغلقت مداخلها بالكامل، وقامت بجمع الأهالي داخل أحد المساجد، مهددة بهدمه في حال ألقيت حجارة على الشارع الرئيس القريب من القرية.

أعمال تجريف وتمهيد للاستيطان

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة غرب بيت لحم برفقة آليات عسكرية، حيث باشرت بأعمال تجريف أراضٍ وزرع أعمدة كهرباء.

واعتبر أهالي القرية هذه الخطوة تمهيدا لإقامة مستعمرة جديدة على أراضيهم، وهو ما يزيد المخاوف من توسيع رقعة الاستيطان في المنطقة.