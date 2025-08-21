العالم اليوم - الصين تجهز خطة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي

انتم الان تتابعون خبر الصين تجهز خطة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 12:28 مساءً - ذكرت تقارير صحفية أن الصين تجهز مسودة قواعد جديدة لتحسين خدمات قطاع التأمين الصحي ودمجه بصورة أكبر في قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقا.

وأشارت صحيفة "بيبر" أن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي أكدت ذلك في ردها على أسئلة أعضاء مؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن القواعد الجديدة ستشجع شركات التأمين على إضافة المزيد من العلاجات والأدوية والمعدات الطبية المبتكرة إلى تغطيتها التأمينية. كما تتضمن التوجيهات اقتراح خارطة طريق للمرحلة التالية من تطوير التأمين الصحي وتحديد المهام الرئيسية لشركات التأمين الصحي في الصين. وبحسب الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، فإن الخطة الجديدة تستهدف أيضا تحسين تطور ونمو قطاع التأمين الصحي وتحسين الرقابة على القطاع.

