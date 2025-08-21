العالم اليوم - اقتصاد النرويج ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد النرويج ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 12:28 مساءً - أدهش الاقتصاد النرويجي الجميع لنموه بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني على التوالي، ما تسبب في زيادة الضغط على البنك المركزي النرويجي لإعادة النظر في خططه الخاصة بتقديم المزيد من التيسير النقدي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز"، الخميس، بارتفاع إجمالي الناتج المحلي للبر الرئيسي، الذي يستثني قطاع الطاقة البحرية النرويجي، بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام، أي خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وجاء الارتفاع رغم تباطؤ الاقتصاد عن النمو المعدل بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع السابق من العام، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء، الخميس.

وتأتي النتيجة متجاوزة أعلى تقديرات للمحللين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وكان متوسط ​​تقديرات المحللين هو تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمئة، وهو نفس توقع البنك المركزي النرويجي (نورجس بنك).