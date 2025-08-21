نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في غزة دعمًا للمقترح المصري لوقف الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قطاع غزة صباح اليوم الخميس، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المواطنين الفلسطينيين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، مؤكدين دعمهم الكامل للمقترح المصري بوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا.

ورفع المتظاهرون العلم المصري إلى جانب العلم الفلسطيني تعبيرًا عن الامتنان للدور المصري في إنقاذ القطاع من الخراب والدمار.

دعم وطني واسع للجهود المصرية

أكد منظمو الحراك الوطني الفلسطيني لليوم السابع أن هذه التظاهرة تُعد الأضخم منذ بداية العدوان، مشيرين إلى أن آلاف الفلسطينيين سيخرجون في منطقة رشاد الشوا للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب والإبادة، ودعمًا للموقف المصري والفلسطيني في إنهاء المأساة.

مشاركة النقابات الفلسطينية في التظاهرات

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف النقابات الفلسطينية، منها نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للفلاحين، اتحاد طلبة فلسطين، إضافة إلى اتحادات الكتاب والأدباء والفنانين التشكيليين والمهندسين وغيرهم، بما يعكس وحدة الموقف الشعبي تجاه المبادرة المصرية.

محللون: المقترح المصري فرصة أخيرة لإنقاذ غزة

يرى محللون وكتاب فلسطينيون أن المقترح المصري يمثل الفرصة الأخيرة لوقف العدوان وإنقاذ غزة والمنطقة الوسطى من الدمار، خصوصًا في ظل خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال القطاع.

واعتبر الكاتب الفلسطيني أكرم الصوراني أن الشعب الفلسطيني يدعم أي مبادرة توقف القتل والإبادة، مشددًا على أن المبادرة المصرية تشكل مدخلًا لحل تكتيكي يمكن أن يتطور إلى اتفاق شامل يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

