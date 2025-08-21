نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولونيل أمريكي متقاعد: نتنياهو يخوض لعبة خطرة تتجاوز قضية المحتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشير الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي ديفيد سيمز إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض "لعبة خطيرة للغاية" في ظل التعقيدات الداخلية التي تشهدها إسرائيل، وتصاعد التوترات الإقليمية.

نتنياهو وصراع البقاء في الحكم

وأوضح سيمز، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يسعى جاهدًا لضمان استمرار حزبه في السلطة، حتى وإن أدى ذلك إلى انهيار حكومته.

وأضاف أن تردده في التعامل مع مقترحات التهدئة يعكس بالأساس حسابات سياسية داخلية أكثر من كونه موقفًا استراتيجيًا متزنًا.

الدعم الأمريكي وميزان القوة

وأكد الكولونيل الأمريكي أن نتنياهو لا يهتم بشكل كبير بالدعم الشعبي الأمريكي، بقدر ما يركز على تأمين الدعم المالي والعسكري من الولايات المتحدة، بما في ذلك المعدات العسكرية التي تُمكّنه من الاستمرار في استراتيجيته الحالية.

أهداف أبعد من قضية المحتجزين

وأشار سيمز إلى أن أهداف نتنياهو لا تتوقف عند مسألة المحتجزين أو الصراع مع حركة حماس، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة توطين المستوطنين الإسرائيليين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

واعتبر أن هذه الرؤية تهدف من وجهة نظر نتنياهو إلى القضاء على الفلسطينيين في تلك المناطق، ومن ثم «القضاء على حماس».