عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع بلاده لاستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي القادم، ودعا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك ميزة تنافسية بفضل الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تتمتع بعضويتها.

جذب صناعات السيارات وتكنولوجيا تحلية المياه

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تستهدف جذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية، مشددًا على أن مصر تتبنى رؤية شاملة لتوسيع قاعدة التعاون الصناعي مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم اليابان.

اليابان: خبرات واسعة في مجال تحلية المياه

من جانبه، رحّب السيد/ هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، برؤية مصر المستقبلية، مؤكدًا أن بلاده تمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، وتطمح لنقل هذه التجربة إلى مصر بما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة.

مذكرة تفاهم وتعاون في المعرض الدولي للبستنة 2027

أوضح الوزير الياباني أن بلاده تتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتعزيز التعاون المشترك، معلنًا حرصه على متابعة الملفات المشتركة مع الوزارات المعنية. كما أشار إلى تطلع اليابان للتنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية، الذي سيُقام في مدينة "يوكوهاما" عام 2027.