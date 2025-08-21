العالم اليوم - إيمان خليف تنفي اعتزالها الملاكمة بسبب اختبارات تحديد الجنس

انتم الان تتابعون خبر إيمان خليف تنفي اعتزالها الملاكمة بسبب اختبارات تحديد الجنس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - نفت الجزائرية إيمان خليف، بطلة أولمبياد باريس 2024، اليوم الأربعاء، اعتزال رياضة الملاكمة، مؤكدة "التزامها بمسيرتها الرياضية".

وكتبت إيمان خليف، منشورا في صفحتها على فيسبوك عنونته بـ "رد رسمي حول ما نُشر في وسائل الإعلام الفرنسية اليوم".

وقالت البطلة الأولمبية "أولًا، أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة، وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة".

وأضافت "لم أعلن يوما اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية، أتدرب بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادا للاستحقاقات القادمة".

وتابعت "إن نشر مثل هذه الشائعات يهدف فقط إلى التشويش والإساءة لمساري الرياضي والمهني، وسأبقى دائما وفيّة لرياضة الملاكمة ولوطني الجزائر، ولن تثنيني هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن ألوان بلدي وتشريفه في المحافل الدولية".

وتوجهت خليف، بالشكر لكل من دعمها وما يزال يساندها، مؤكدة أن مسيرتها "مستمرة بإذن الله".

كانت خليف، اعترفت في منشور سابق بمناسبة الذكرى الأولى لتتويجها بذهبية أولمبياد باريس في 9 أغسطس، بأنها تمر بمرحلة صعبة مليئة بالتحديات والصمت والانتظار.

كما شددت على أنها ما زالت تؤمن بأن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارا للإيمان والإرادة، وأنها بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصمّمة على العودة غدا.

وتواجه خليف، حملة من الشائعات، منذ قرار الاتحاد العالمي الملاكمة "وورلد بوكسينغ" بإخضاع كل الرياضيين لاختبار تحديد الجنس، قبل السماح لهم بالمشاركة في أي منافسة ينظمها.

وورلد بوكسينغ يقر فحص تحديد الجنس

أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.

ووفقاً للائحة، سيخضع المتنافسون لفحص طبي لتحديد الجينات يجرى لمرة واحدة فقط خلال حياتهم الرياضية، بغرض تثبيت الجنس عند الولادة.

ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن جمدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل أن تعيد الاعتراف به في فبراير الماضي، مع تكليفه رسميا بتنظيم منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.