العالم اليوم - غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 06:28 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل عن بدء خطوات عملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها باليابان خلال مؤتمر حول التنمية الإفريقية: "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف المدينة".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع بناء مستوطنة وصفها بأنها "غير قانونية" في الضفة الغربية.