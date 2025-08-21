العالم اليوم - وفاة "القاضي الرحيم" كابريو.. هذا ما قاله لسكاي نيوز عربية

انتم الان تتابعون خبر وفاة "القاضي الرحيم" كابريو.. هذا ما قاله لسكاي نيوز عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 أغسطس 2025 05:20 صباحاً - توفي القاضي الأميركي فرانك كابريو، رئيس قضاة محكمة بروفيدنس السابق في ولاية رود آيلاند والملقّب بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وفق ما أُعلن مساء الأربعاء.

وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن كابريو رحل بسلام بعد يوم واحد من نشره مقطعا مؤثرا من المستشفى طلب فيه الدعاء عقب انتكاسة صحيّة.

واشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في قاعة المحكمة، حيث قدّم نموذجا لعدالة تُراعي ظروف الناس وتستمع لحكاياتهم قبل إصدار الأحكام، وهو ما حظي بانتشار عالمي واسع عبر برنامج "Caught in Providence" ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.

ونعاه مسؤولون وشخصيات عامة، فيما أمر حاكم رود آيلاند بتنكيس الأعلام تكريما لإرثه الإنساني.

ما قاله لـسكاي نيوز عربية في 2023

وفي مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" في سبتمبر 2023، كشف كابريو أن "سرّ الاقتراب من الناس" يعود إلى تربيته العائلية وترابط أفراد أسرته، قائلا إن والديه وأقاربه غرسوا فيه قيم الرحمة وتفهّم الآخرين.

وأوضح أنّ كثيرا من من يمثلون أمام القضاء يرزحون تحت أعباء عائلية واقتصادية قاسية، مضيفاً: "أضع نفسي مكانهم ببساطة وأتمنى أن تؤخذ ظروفهم في الاعتبار".

وتحدّث أيضا عن حفاوة الاستقبال في الإمارات خلال زيارته عام 2023، مشيدا بلطف الشعب الإماراتي وقوة الروابط الأسرية في المجتمع، قائلاً إنه شعر وكأنه "فرد من العائلة".

سيرة مختصرة

وُلد كابريو في 24 نوفمبر 1936، وتولّى رئاسة محكمة بروفيدنس البلدية منذ 1985، قبل أن يتقاعد بعد ما يقارب أربعة عقود على المنصّة.

ذاعت شهرته عالميا بين 2018 و2020 مع بثّ برنامج "Caught in Providence"، قبل أن تتحول مقتطفاته إلى ظاهرة على الشبكات الاجتماعية.

أعلن إصابته بسرطان البنكرياس في 2023، واستمر لاحقاً بنشر رسائل شكر ودعاء إلى متابعيه حتى أيامه الأخيرة.

إرثٌ يتجاوز قاعة المحكمة

رسّخ كابريو صورة "العدالة الرحيمة" التي لا تتسامح مع الخطأ لكنها تُصغي وتوازن بين القانون والظروف الإنسانية، ما ألهم صُنّاع السياسات والمهتمين بإصلاح العدالة الجنائية لتبنّي مقاربات أكثر إنصافا تجاه الفئات محدودة الدخل.