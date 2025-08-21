نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر صافي لـ "دوت الخليج": "نتنياهو في مأزق.. ومقترح ويتكوف هو الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي الدكتور ماهر صافي في تصريح خاص لـ«دوت الخليج» إن "المقترح المعدل المعروف باسم 'ويتكوف' يمثل فرصة حقيقية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه مرهون بمدى جدية نتنياهو في قبوله وتجاوبه مع الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة".

وأضاف صافي: "الجهود المصرية المستمرة والوساطة القطرية وضغط الفصائل الفلسطينية على حركة حماس كل ذلك يعكس رغبة ملحة لدى الأطراف الفلسطينية لإنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع، التي وصلت إلى حد كارثي بسبب استمرار القصف والتوغل العسكري".

استهتار إسرائيلي يعرقل الحل

وأوضح صافي أن "الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ إعلان حماس قبولها الهدنة بجدية كافية، إذ لا تزال تهدد بشن عملية توغل بري واسعة في غزة، وهذا الموقف يفاقم الأزمة ويجعل فرص السلام وهدنة طويلة الأمد أكثر صعوبة".

وأشار إلى أن "مطالب نتنياهو بإطلاق سراح جميع الرهائن الفلسطينيين، رغم أهميتها، قد تعقد ملف التفاوض، لأن هذه الورقة أصبحت بلا جدوى عمليًا أمام حجم الكارثة الإنسانية".

ضغوط سياسية تهدد استقرار نتنياهو

ولفت المحلل السياسي إلى أن "نتنياهو يواجه الآن ضغوطًا سياسية داخلية، من داخل حزبه ودوائر المعارضة، ترفض استمرار الحرب دون نتائج ملموسة، كما أن الضغوط الدولية تتزايد للمطالبة بوقف العدوان".

وأضاف: "إذا لم يتمكن نتنياهو من تحقيق نصر عسكري أو الوصول إلى تسوية سياسية تنهي المواجهة، فإن المأزق السياسي الذي يعيشه سيزداد، مع تزايد الدعوات لاستبداله أو تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه غزة".

وأكد ماهر صافي أن "قبول مقترح ويتكوف المعدل هو الفرصة الأخيرة التي يجب أن تستغل لإنهاء المعاناة، وتحقيق وقف إطلاق نار شامل يفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على الأمن في المنطقة".