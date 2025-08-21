نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الأولى من السيطرة على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن إسرائيل دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وذلك في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أوضح دفرين: "سنكثف ضرباتنا ضد حماس في مدينة غزة.. بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم.. سنهيئ الظروف لعودة الرهائن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتقليص المدة الزمنية "للسيطرة على معاقل حماس في غزة"، وفق ما ذكره مكتبه.

60 ألف جندي احتياط

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة من حي الزيتون وجباليا، بعدما صدق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الخطة، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على "إكس"، الأربعاء، أنه "في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية، تم صباح اليوم إصدار نحو 60،000 أمر استدعاء لجنود الاحتياط، على أن يتم إبلاغ 20،000 من جنود الاحتياط الذين جندوا مسبقًا بقرار تمديد أوامر خدمتهم الحالية".

فيما كشف مسؤول عسكري إسرائيلي بعض التفاصيل عن الخطة. وقال في تصريحات للصحافيين اليوم، إنه يتوقع الانتهاء من خطة الهجوم في الأيام المقبلة.

ووفقًا للخطة، ستشارك 5 فرق، من ضمنها 12 فريق قتال لوائي، بالإضافة إلى اللواءين التابعين لفرقة غزة: الشمالي والجنوبي، حسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

تمديد الخدمة الإلزامية

كما سيتم تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الموجودين بالخدمة بـ30–40 يومًا.



وسيُستدعى نحو 60 ألف جندي احتياط، نصفهم مقاتلون، والنصف الآخر من أقسام المخابرات، سلاح الجو، اللوجستيات، المقرات وغيرها.

أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط أرسلت ابتداء من اليوم، على أن يكون موعد الحضور بعد 2 سبتمبر.

أما لأجل القتال، فستُستدعى 3 ألوية احتياط مقاتلة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت أعلنت في مطلع أغسطس أنها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.