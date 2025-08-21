نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تدعو إلى تحقيق دولي حول دعم أوكرانيا للمسلحين في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت روسيا عبر نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى إجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة حول الدعم الأوكراني للتنظيمات المسلحة الناشطة في إفريقيا.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هناك حقائق دامغة تشير بوضوح إلى تورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بما في ذلك إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع، في أنشطة تخريبية داخل دول الساحل وأقاليم أخرى من إفريقيا".

وأضاف: "أوكرانيا تزود الإرهابيين بالأسلحة والطائرات المسيّرة، وتدربهم على استخدامها، وتنسق عملياتهم، بما في ذلك مع ما يُعرف بـ'جماعة نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة ببتنظيم القاعدة في مالي، كما تقوم بإرسال مرتزقة مدرّبين للعمل ضد الحكومات المحلية. كل ذلك يستوجب تحقيقا دوليا دقيقا باستخدام آليات الأمم المتحدة المختصة".

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من الجماعات الانفصالية المسلحة سافروا إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات عسكرية.

من جهتها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التحقيقات بالقول إن كييف، بعد فشلها في مواجهة روسيا عسكريا، تحاول فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا عبر دعم الجماعات الإرهابية في الدول الإفريقية الصديقة لموسكو.

يذكر أن مالي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في 5 أغسطس الماضي، وذلك بعد تصريحات مسؤولين أوكرانيين، بينهم ممثل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف، الذي صرح بأنه "تم نقل المعلومات الضرورية للمسلحين" في هجوم استهدف قافلة تتبع مجموعة "فاغنر" العسكرية.

وكانت تحقيقات الادعاء المختص بمكافحة الإرهاب في مالي قد كشفت تورط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في تدريب ودعم جماعات إرهابية في البلاد، وتزويدها بطائرات مسيرة لتنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة المالية