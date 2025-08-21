نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانس برس: القادة الأوربيون أدوا أدوارا معدة مسبقا أمام ترامب وزيلينسكي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أوروبية أن قادة أوروبا الذين شاركوا في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي كانت لديهم أدوار واستراتيجيات محددة مسبقا لتجنب الجمود في المفاوضات.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مشارك لم تسمه في الاجتماع: "كان لكل شخص دور معد مسبقا. كان (الأمين العام لحلف الناتو مارك) روته، الذي تربطه بترامب علاقات منذ وقت طويل، مسؤولا عن بدء المناقشات مع ترامب".

ووفقا للوكالة، تولى كل سياسي من المدعوين إلى البيت الأبيض أحد جوانب النزاع في أوكرانيا. على وجه الخصوص، أدارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المحادثة حول "الوضع المأساوي للأطفال الأوكرانيين" الذين يُزعم اختطافهم في الصراع الأوكراني "بصفتها أما وجدة".

كما تشارك المصدر مع الوكالة طبيعة المناقشات نفسها، ولا سيما المصطلحات المستخدمة: على سبيل المثال، إذا توقف ترامب عند موضوع معين، حاولوا تقديمه من زاوية أخرى وتحويل تركيز المحادثة، بينما حرص القادة الأوروبيون على عدم استخدام كلمة "وقف إطلاق النار"، بل دعوا إلى "وقف القتل".

وأكد مصدر "فرانس برس" أنه "في المناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تم استخدام مصطلح "الوجود" الغامض عمدا".

وأثناء الاجتماع، قال ترامب إنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها أوكرانيا بتلك الموجودة في الناتو. فالضمانات الأمنية للولايات المتحدة وأوروبا لنظام كييف ستعتمد، كما أفادت وكالة "بلومبرغ"، على عمل "تحالف الراغبين" الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.

وأعلنت الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات دول حلف الناتو في أوكرانيا غير مقبول لروسيا وينطوي على خطر تصعيد حاد. ووصفت الوزارة الروسية سابقا المقترحات حول إمكانية نشر قوات من دول التحالف في أوكرانيا، والتي ترددت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل يوم الاثنين أولا فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ثم بدأ اجتماعا بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي