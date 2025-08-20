العالم اليوم - ذعر بمطار إيطالي.. فيديو رجل أشعل حريقا وهشم شاشات بالمطرقة

انتم الان تتابعون خبر ذعر بمطار إيطالي.. فيديو رجل أشعل حريقا وهشم شاشات بالمطرقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:20 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على رجل في مطار مالبينسا بميلانو، بعد أن اعتدى على الموظفين، وأشعل النار في حاويات النفايات، وحطم شاشات تسجيل الوصول بالمطرقة.

وأوضحت أن المشتبه به أثار الذعر في مطار مالبينسا الدولي بميلانو بعد أن أشعل النار في مكاتب التسجيل وحلويات النفايات، وأخذ يتجول بمطرقة ويحطم الشاشات، لكن أمن المطار استطاع توقيفه.

وأظهرت مقاطع فيديو من المطار تصاعد ألسنة اللهب ودخان أسود من داخل المبنى، كما ظهر بعض المسافرين وهم يفرون من المكان بعد تصاعد أعمدة الدخان في المبنى.

كما أظهرت صور المشتبه به وهو ممدد على الأرض بعد أن تمكن الموظفون من السيطرة عليه.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المعني بدأ بتحطيم شاشات تسجيل الوصول بواسطة مطرقة.

وأوضحت التقارير أن أحد الموظفين أصيب أثناء اشتباكه مع المشتبه به لتوقيفه. وبعد توقيفه تدخلت خدمة الطوارئ وفريق أمن المطار، ورجال الإطفاء لإخماد النيران المشتعلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية، أن جزءا من المطار أغلق بعد الحادث، لكن العمليات استؤنفت لاحقا.

واقتيد المشتبه به من طرف الشرطة إلى زنزانة للاحتجاز، لمحاولة كشف دوافعه وملابسات الحادث، بحسب "ديلي ميل".