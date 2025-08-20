نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برلمان القرم: زيارة ترامب للقرم ستكشف له عن نهضة شبه الجزيرة تحت السيادة الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف بفكرة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شبه الجزيرة مؤكدا أنها ستتيح له التعرف على جمالها وما حققته من نهضة منذ انضمامها إلى روسيا.

وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "سيُرحّب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شبه جزيرة القرم، حيث سيستمتع بجمالها".

وأعرب كونستانتينوف، عن أسفه لعدم تمكن ترامب من معاينة الوضع الذي كانت عليه شبه الجزيرة في الحقبة الأوكرانية، موضحا أن ذلك كان سيمكنه من إجراء مقارنة واقعية بين حال القرم آنذاك، حيث الإهمال وتراجع البنى التحتية، وبين ما تشهده اليوم بعد انضمامها إلى روسيا، من نهضة عمرانية ومشاريع استراتيجية تعكس تطورا ملموسا في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس برلمان القرم أن شبه الجزيرة تعيش حاليا مرحلة ازدهار حقيقية بفضل الجهود الروسية، لافتا إلى أن أي انطباعات مغلوطة يمكن تصحيحها بسهولة من خلال زيارة ميدانية، لافتا إلى أن القرم لا تحتاج إلى محيط لتبرز جمالها، بل إلى روسيا التي كانت ولا تزال الضامن الأكبر لازدهارها وتقدمها.

وتابع بالقول: "لإبراز جمال القرم لسنا بحاجة إلى محيط، بل إلى روسيا. لم نشك يوما في هذه الحقيقة، وخلال السنوات الـ11 الماضية تأكدنا منها أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أن "الاعتراف بانتماء القرم إلى روسيا ضرورة لا مفر منها".

وكان ترامب قد وصف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي مارك ليفين شبه جزيرة القرم بأنها "غاية في الجمال"، غير أنه أخطأ مرتين بالقول إنها تقع في المحيط. وفي حديث سابق مع قناة “فوكس نيوز"، شدد ترامب على أن عودة القرم إلى أوكرانيا "أمر غير ممكن".

يذكر أن شبه جزيرة القرم أعيد توحيدها مع روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء جرى عقب الانقلاب في أوكرانيا، حيث صوت 96.77% من الناخبين في القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح إعادة التوحيد.

وأكدت القيادة الروسية مرارا أن سكان القرم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بطريقة ديمقراطية، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قضية القرم قد "أغلقت نهائيا".

وفي أكتوبر 2022، انضمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد إجراء استفتاءات مماثلة فيها