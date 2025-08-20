نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس فنلندا: على الأمريكيين أن يتخيلوا فقدان فلوريدا وخمس ولايات أخرى لفهم وضع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على الأمريكيين تصور فقدان فلوريدا وخمس ولايات أخرى زاعما أن ذلك سيساعدهم على "استيعاب أفضل للوضع القائم في أوكرانيا".

وقال ستوب في مقابلة مع شبكة "NBC News" الأمريكية: "بالنسبة للجمهور الأمريكي، أفضل طريقة لتوضيح الأمر هي تصور أن تطالب روسيا أوكرانيا الآن بمنطقة من الأراضي، كما لو كنتم قد تنازلتم عن فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية، كارولاينا الشمالية، وحتى فيرجينيا، ثم اقتربتم من ماريلاند".

وفي وقت سابق، خلال اجتماع جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، أعرب ستوب الذي كان حاضرا عن ثقته بإمكانية التوصل لحل للأزمة الأوكرانية حتى نهاية 2025 كما حدث عام 1944 بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا.

من جهتها، نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريح ستوب، مشيرة إلى أن فنلندا حاربت مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وساهمت في حصار لينينغراد وإنشاء معسكرات اعتقال في الأراضي السوفيتية المحتلة.

وأكدت زاخاروفا أن، ما يسميه الرئيس الفنلندي تجربة تعاون هو في الواقع دعم للرايخ الثالث وارتكاب جرائم ضد المدنيين، موضحة أن فنلندا وقعت الهدنة عام 1944 تحت ضغط الهزيمة العسكرية أمام الجيش الأحمر.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التوتر المتصاعد بين روسيا وفنلندا خاصة بعد انضمام الأخيرة لحلف الناتو العام الماضي وتأييدها القوي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا