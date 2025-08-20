نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يشكر ترامب على وصفه إياه بأنه "بطل حرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحاته صباح اليوم بأنه "بطل حرب وليس مجرم حرب".

ونشر نتنياهو في صفحته على "تلغرام" تسجيلا صوتيا لتصريح ترامب وكتب تحته: "شكرا، أيها السيد الرئيس".

وأفادت صحيفة "نيوزويك" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سابقا أنه يعتبر نفسه ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "أبطال حرب".

وقال ترامب: "نتنياهو رجل جيد، إنه يقاتل. إنه بطل حرب، لقد عملنا معا. أعتقد أنا أيضا. فأنا الذي أرسلت تلك الطائرات"، قاصدا بذلك أمره بتنفيذ ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

في 8 أغسطس، أصبح من المعروف أن ترامب رفع صوته على نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ووفقا لبيانات قناة NBC News، وقع الحادث خلال مكالمتهما الهاتفية في 28 يوليو الماضي، بينما نفت السلطات الإسرائيلية هذه المعلومات