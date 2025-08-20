نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفاكيا تعلن استئناف ضخ النفط الروسي عبر خط "دروجبا" بعد توقف بسبب استهداف أوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" الروسي إلى أراضيها، بعد توقفت إثر هجوم إرهابي أوكراني استهدفه.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "عاد النفط يتدفق مرة أخرى إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا".

وأضافت الوزارة، بالاستناد إلى تصريحات شركة تشغيل الخط، أن إمدادات النفط عبر "دروجبا" قد أعيدت إلى مستواها المعتاد والقياسي.

ويوم أمس أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى هنغاريا، بعد أن كانت الإمدادات قد توقفت بشكل كامل بسبب هجوم أوكراني ليل الاثنين، معبرا عن شكره لموسكو على الإصلاحات السريعة.

يذكر أن خط أنابيب "دروجبا" يعد أحد أكبر أنظمة نقل النفط عالميا، حيث ينقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر مسارين رئيسيين.

توقف الضخ عبر المسار الشمالي منه إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئيا ليصل إلى هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك