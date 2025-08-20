العالم اليوم - ماكرون: نتشارك القناعة مع السيسي والملك عبد الله بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر ماكرون: نتشارك القناعة مع السيسي والملك عبد الله بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:16 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ثم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة غزة.

وقال ماكرون: "اتصلت للتو بالملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، ثم بالرئيس المصري السيسي. نتشاطر قناعةً واحدة أن الهجوم العسكري الذي تُعدّه إسرائيل على غزة لن يؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة.

وأضاف: "نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب: تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة (...)ولتحقيق ذلك، سنحتاج، مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، إلى:

تنفيذ مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

العمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني.

ستشارك فرنسا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين مع المملكة العربية السعودية في سبتمبر. في نيويورك للدفع بهذا المسار.

هذا هو المسار الوحيد الموثوق لعائلات الرهائن، وللإسرائيليين، وللفلسطينيين.

لا للحرب، نعم للسلام والأمن للجميع.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرضالرئيس المصري الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي هذا السياق.

أكد السيسي موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .